Nächstenliebe nach Großbrand: Gernsbacher Familie startet in ein neues Leben

Eine fünfköpfige Familie aus Gernsbach im Kreis Rastatt hat durch einen Großbrand ihr Zuhause verloren. Nur mit großer Hilfsbereitschaft ist der Neustart überhaupt möglich.

Am ersten Dezemberwochenende wurde ein Mehrfamilienhaus in Gernsbach durch ein Feuer komplett zerstört. Zehn Menschen verloren dabei ihr Zuhause. Familie Katona ist eine davon. Ihre Eigentumswohnung ist erst einmal unbewohnbar.

Familie aus Gernsbach hatte Glück

Bei dem Brand in dem Mehrfamilienhaus wurde niemand der Bewohner verletzt. Überlebt haben Arthur Kantona und seine drei Töchter, weil der Vater in der Nacht gerade noch rechtzeitig aufgewacht ist. Die Mutter Olga Kantona war an diesem Abend unterwegs. Sie hat telefonisch von der Situation zu Hause erfahren.

"Papa hat uns gerettet. Es gab 'nen Knall, hab ich nicht gehört."

Neustart auch dank Spendenaktion in Gernsbach möglich

Durch das Feuer wurde ihr ganzes Hab und Gut zerstört. Jetzt gilt es für die Familie, sich ein neues Leben aufzubauen. Dank einer großen Welle der Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung kamen rund 35.000 Euro zusammen. Auch Gastronomen sowie Bäckereien und Metzgereien haben sich an der Spendenaktion beteiligt.

Außerdem sollen die Betroffenen ehemaligen Bewohner des Hauses eine finanzielle Soforthilfe aus der Stiftung "Gernsbach hilft" erhalten, das kündigte eine Sprecherin der Stadt Gernsbach an. Sie ist eine Einrichtung für in Not geratene Bürgerinnen und Bürger.

"Man wird jetzt getragen von der Nächstenliebe der Leute. Das ist der Geist von Weihnachten, die Nächstenliebe irgendwo. Das hilft, man fällt nicht in ein Loch."

Brandursache noch unbekannt

Unterdessen laufen die Ermittlungen zur Brandursache weiter. Am Montag waren erneut Brandermittler vor Ort. Bislang ist noch unklar, wie es zu dem Brand kommen konnte. Das Feuer war im Dachgeschoss des Hauses in der Weinbergstraße ausgebrochen.

Die Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Feuerwehren aus Gernsbach, Gaggenau und die Werksfeuerwehr der Daimler AG waren im Einsatz. Der Brandschaden soll laut Polizei im unteren siebenstelligen Bereich liegen.