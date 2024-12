NEO2024 Preisträger Rement

Gewonnen hat das Projekt Rement, das Beton recycelt. Beton ist nach Wasser die zweitbeliebteste Ressource der Welt. Rement hat eine Filteranlage entwickelt, die Beton in drei wertvolle Stoffe zurückversetzt und somit kein Abfallprodukt mehr darstellt. Bisher ist Rement ein Forschungsprojekt am KIT, will aber mit der Erfindung an den freien Markt gehen. Der Innovationspreis NEO2024 zeichnet in diesem Jahr Projekte aus, die besonders nachhaltig sind. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.