Im Karlsruher Oberbürgermeisterwahlkampf ist ein sechster Kandidat bekannt geworden. Als Herausforderer des amtierenden Oberbürgermeisters Frank Mentrup (SPD) tritt nun auch der parteilose Marc Nehlig an. Der 26-Jährige ist Standesbeamter im Karlsruher Rathaus. Er mache sich unter anderem für einen verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern bei Großprojekten, eine zweite Rheinbrücke und für bezahlbaren Wohnraum in Karlsruhe stark, heißt es auf der Internetseite des Herausforderers. Amtsinhaber Frank Mentrup tritt bei der Wahl am 6. Dezember erneut an und wird auch von den Grünen unterstützt. Die weiteren Kandidaten, die bereits offiziell ihre Kandidatur mitgeteilt haben, sind der auch von der FDP unterstützte Sven Weigt (CDU), Petra Lorenz (Freie Wähler/Für Karlsruhe), Paul Schmidt (AfD) und Vanessa Schulz (Die Partei). Am 12. November gibt es eine SWR-Diskussionsrunde mit den Kandidaten im BGV-Lichthof in Karlsruhe. Sie findet wegen Corona ohne Publikum statt, wird aber per Livestream im Internet übertragen.