Frank Mentrup befürchtet negative Auswirkungen auf Städtepartnerschaft mit Krasnodar

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup befürchtet, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine die Städtepartnerschaft mit dem russischen Krasnodar negativ beeinflusst. Die seit 30 Jahren bestehende Partnerschaft sollte in diesem Jahr mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert werden. Mentrup hatte noch in der vergangenen Woche in einer Videokonferenz mit seinem Amtskollegen Alekseyenko die Fortsetzung der gemeinsamen Jugend-Projekte vereinbart. "Das alles dürfte jetzt gefährdet sein", befürchtet Mentrup. Schon bei formalen Voraussetzungen für geplante Treffen, wie staatliche Genehmigungen oder Visaerteilungen, könnte es jetzt erhebliche Erschwernisse geben. Dabei wäre es wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben, denn die von gegenseitigem Vertrauen geprägte Städtepartnerschaft trage zum beidseitigen Verständnis bei und könne damit auch ein Stück Friedensarbeit leisten, so Mentrup weiter.