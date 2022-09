Naturschutzzentrum Rappenwört feiert 25-jähriges Jubiläum

Das Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört feiert heute sein 25-jähriges Bestehen. Mit Dauerausstellungen und Erlebnispfaden will das Zentrum auf den Lebensraum entlang des Rheins aufmerksam machen. Welcher Vogel zwitschert in den Zweigen der Bäume? Wie können Fische über eine Fischtreppe schwimmen? Was passiert mit Pitsch dem Wassertropfen, wenn er aus einer Wolke fällt. Viele dieser Fragen werden seit einem Vierteljahrhundert im Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört mit Erlebnisparcours, Infotafeln und interaktiven Spielen erlebbar gemacht und beantwortet. Das Zentrum ist eines von sechs Naturschutzzentren, die das Land Baden-Württemberg vor 25 Jahren in artenreichen Lebensräumen eingerichtet hat. Zum Festakt am Abend werden unter anderem Umweltbürgermeisterin Lisbach und Staatssekretär Baumann erwartet.