Noch in diesem Sommer soll auf dem Kaltenbronn eine Naturpark-Moorstation entstehen. Sie ist gedacht als Anlaufstelle für Schulklassen vor ihrem Besuch in der Hochmoorlandschaft. Die Naturpark Moorstation könnte eine Holzhütte sein oder ein ausgebauter Bauwagen, der bereits zum kommenden Schuljahr in der Nähe des Hohlohturmes auf dem Kaltenbronn öffnen könnte. Der Naturpark und der Zweckverband mit allen umliegenden Kommunen planen im Rahmen des Masterplans Kaltenbronn weitere Schritte, um das Höhengebiet zwischen Murg- und Enztal touristisch noch besser zu erschließen. Der Masterplan sieht unter anderem ein eigenes Naturkpark-Haus in unmittelbarer Nachbarschaft des Skilifts vor. Dazu laufen ebenfalls die Planungen. Rund 400.000 Besucher kommen jedes Jahr auf den Kaltenbronn.