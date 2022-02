Naturkundemuseum startet Onlinemuseum "Wunderkammer"

Das Naturkundemuseum in Karlsruhe hat unter dem Titel "Wunderkammer" ein digitales Museumsangebot gestartet. Aktuell können 50 Ausstellungsstücke im Internet entdeckt werden. Neben normalen Ausstellungsstücken sollen in der "Wunderkammer" auch Objekte ausgestellt werden, die die Besucher normalerweise nicht zu Gesicht bekommen. Dabei handelt es sich in der Regel um besonders empfindliche Exemplare. Zusätzlich zu Bildern und Fakten, soll es spannende Hintergrundgeschichten zu den Exponaten geben. Mit der Zeit soll der Bestand des Onlinemuseums nach und nach erweitert werden. Außerdem gibt es ein Wissensquiz zu den Objekten der Onlinesammlung. Laut Naturkundemuseum richtet sich das Angebot vor allem an junge Erwachsene und Jugendliche.