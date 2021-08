per Mail teilen

Mit einer App auf dem Smartphone können Besucher der Nationalparks Schwarzwald Erscheinungen in der Natur beobachten und melden. Die sogenannte Phänowatch-App hilft den Forschern, möglichst viele Daten zu sammeln und auszuwerten, heißt es in einer Mitteilung der Nationalparkverwaltung. Um es den Helfenden leichter zu machen, werden immer, wenn man die App öffnet, nur die gerade in dieser Zeit interessanten Naturereignisse angezeigt, auf die man dann bei einem Spaziergang achten kann.