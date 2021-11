Aus zwei Teilen soll ein großer Nationalpark Schwarzwald werden

per Mail teilen

Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) hat am Vormittag im Nationalparkrat den Startschuss für die geplante Weiterentwicklung des Nationalparks Schwarzwald gegeben. Wie im Koalitionsvertrag der Landesregierung vereinbart, sollen die beiden Teilgebiete zusammengelegt werden.

Seit der Gründung des Nationalparks im Januar 2014 besteht das große Naturschutzgebiet aus zwei Teilen. Der nördliche Teil umfasst dabei knapp 2.500 Hektar und erstreckt sich von der Bühler Höhe im Westen bis zur Schwarzenbachtalsperre und Raumünzach im Osten. Der größere südliche Teil reicht vom Mummelsee bis Zuflucht und vom Schliffkopf bis nach Huzenbach. Er umfasst über 6.500 Hektar.

Gebietskulisse noch offen

Dazwischen liegt vor allem der Privatwald der traditionsreichen Waldgenossenschaft Murgschifferschaft. Sie könnte bei der Zusammenführung beider Teile eine wichtige Rolle spielen. Im Gespräch sind laut Umweltministerium aber auch Möglichkeiten, bei denen weitere Anliegerkommunen Gebiete zur Verfügung stellen könnten. Die Gebietskulisse ist letztlich also noch offen.

Zusammenführung bis 2024

Nach Einschätzung von Umweltministerin Thekla Walker wird der gesamte Prozess bis zur Umsetzung drei bis vier Jahre in Anspruch nehmen. Erklärtes Ziel der Ministerin ist allerdings, das Projekt Zusammenlegung noch in dieser Legislaturperiode abzuschließen. Am Freitagvormittag haben jedenfalls alle im Nationalparkrat vertretenen Kommunen einstimmig grünes Licht für die Pläne gegeben.

"Naturschutzfachlich ist es von großer Bedeutung, die Parkteile zusammenzuführen. Das wäre für die Artenvielfalt, für Tiere, Pflanzen und die Entwicklung wesentlich besser als zwei abgegrenzte Gebiete."

Die Zusammenführung der beiden Gebiete war bei der Gründung des Nationalparks ein Kompromiss, um überhaupt die Mindestgröße für einen Nationalpark zu erreichen. Aus naturschutzfachlicher Sicht sei aber ein einheitliches Gebiet durchaus sinnvoll, betonte Walker im Gespräch mit dem SWR. Für die Artenvielfalt, für Tiere und Pflanzen und für die Entwicklung der Natur wäre ein großer Park von Vorteil. Auch für Besucher könnte ein großer, zusammenhängender Nationalpark attraktiver sein.

Umweltministerin setzt auf Bürgerbeteiligung

Wichtig war Ministerin Walker am Freitag bei der Vorstellung der Pläne das Thema Bürgerbeteiligung. Vor einer Entscheidung soll es auf jeden Fall eine Umfrage und ein Bürgerforum geben. Die Entscheidung allerdings, bleibt am Ende der Landesregierung vorbehalten.