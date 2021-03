per Mail teilen

Nach mehr als sieben Jahren an der Spitze des Nationalparks Schwarzwald gibt Wolfgang Schlund Ende März seinen Posten ab und geht in den Ruhestand. Und dafür hat er große Pläne.

Der 59 Jahre alte Biologe Wolfgang Schlund hatte den Park gemeinsam mit dem Forstwissenschaftler Thomas Waldenspuhl seit Januar 2014 geleitet. Zuvor war Wolfgang Schlund bereits 17 Jahre lang Geschäftsführer des Naturschutzzentrums auf dem Ruhestein, sozusagen dem kleinen Vorgänger des großen Nationalparks. Nicht zuletzt Schlund und seiner intensiven Vorarbeit ist es zu verdanken, dass der Nationalpark, das "grüne Prestigeprojekt" in Baden Württemberg, nach langjährigen Diskussionen überhaupt umgesetzt werden konnte.

Schlund geht in den Unruhestand

Schlund zieht sich nach eigenen Angaben ins Private zurück. Gemeinsam mit seinem Sohn will der passionierte Segler einen größeren Segeltörn auf der Ostsee machen, um damit einen weiteren Lebenstraum nach dem Nationalpark, umzusetzen.

Vom Wald aufs Meer

Er war einer der Motoren für die Schaffung des Nationalparks Schwarzwald - jetzt geht er in den vorzeitigen Ruhestand. Der 59 Jahre alte Biologe Wolfgang Schlund beendet in dieser Woche seine berufliche Karriere als Naturschützer. Schlund will sich jetzt einen absoluten Lebenstraum erfüllen, das hat er SWR Reporter Günter Precechtel verraten:

Der Nationalpark Schwarzwald kann derzeit leider nur auf eigene Faust erkundet werden. Die Führungen, Exkursionen und weitere Veranstaltungen müssen bis auf weiteres wegen der geltenden Corona-Beschränkungen ausfallen. Hier können Sie aber einen Blick in das geplante Programm für das gesamte Jahr 2021 werfen. Sobald Veranstaltungen wieder stattfinden können, sind Anmeldungen online möglich.