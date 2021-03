per Mail teilen

Er war einer der Motoren für die Schaffung des Nationalparks Schwarzwald - jetzt geht er in den vorzeitigen Ruhestand. Der 59 Jahre alte Biologe Wolfgang Schlund beendet in dieser Woche seine berufliche Karriere als Naturschützer. Schlund will sich jetzt einen absoluten Lebenstraum erfüllen, das hat er Günter Precechtel verraten: