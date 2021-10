Nationalpark: Mehr Angebote für Menschen mit Behinderungen

Der Nationalpark Schwarzwald will künftig noch mehr Angebote für Menschen mit Behinderung oder anderen Einschränkungen machen. Zuvor hatten mehrere kommunale Behindertenbeauftragte das Nationalparkzentrum am Ruhestein auf Barrierefreiheit überprüft. Die Arbeitsgemeinschaft kommunaler Behindertenbeauftragter machte nach ihrer Tagung im Nationalparkzentrum Verbesserungsvorschläge. Die hat der Nationalpark im Blick: Eine barrierefreie Toilette komme noch, ein Blindenleitsystem in der Ausstellung sei bereits in Arbeit, so Kerstin Ensinger vom Sachbereich Tourismus. Inklusion sei ein laufender Prozess. Ziel sei es, den Nationalpark für alle erlebbar zu machen. Die Behindertenbeauftragten lobten bei ihrer Tagung, dass vieles bereits erreicht sei. Inklusive Führungen zum Beispiel, unter anderem in Gebärdensprache. Verbesserungsbedarf gebe es unter anderem bei der Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr. Die Busse seien nicht immer barrierefrei.