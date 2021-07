per Mail teilen

Die baden-württembergische Landesregierung stellt dem Borkenkäfermanagement des Nationalparks Schwarzwald gute Noten aus. Demnach findet das System inzwischen auch Nachahmer.

Das Verfahren hat eine so große Akzeptanz gefunden, dass die Landesforstverwaltung es in seinen Grundzügen auf der ganzen Landesfläche anwendet, so das baden-württembergische Umweltministerium.

"Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei die digitalisierte Erfassung, Umsetzung und Kontrolle der Logistikkette."

Sorgen stellen sich bislang als unbegründet heraus

Vor der Eröffnung des Nationalparks 2014 war die Sorge groß, dass Borkenkäfer über den nicht mehr bewirtschafteten Wald herfallen könnten. Beim Borkenkäfermanagement schauen Fachleute mit Ferngläsern zum Beispiel, ob Sägemehl, das beim Einbohren des Tieres in den Baum entsteht, in die Rinde gerieselt ist. Außerdem prüfen sie, ob unterhalb der Baumkrone Löcher des Spechtes zu sehen sind, der nach den Schädlingen pickt. Ist das der Fall, wird der Baum per GPS markiert, gefällt und weggebracht.

Befallenes Borkenkäferholz muss so schnell wie möglich aus dem Wald gebracht werden dpa Bildfunk Picture Alliance

Beobachtung ermöglicht schnelles Eingreifen

"Eine weitere Säule dieses erfolgreichen Verfahrens ist die rechtzeitige Sicherung von Arbeitskapazitäten, um schnell und effektiv befallenes Holz aufarbeiten zu können."

Je schneller befallene Bäume gefällt und aus dem Wald gebracht werden können, desto besser. Das Ministerium betont die Professionalität des an sich in Baden-Württemberg einmaligen Systems, das rechtzeitiges Eingreifen ermöglicht, bevor es zu einer Massenvermehrung kommen kann.

Käferzahlen steigen erneut an

Aktuell steigen die Fangzahlen in den Buchdruckerfallen im Nordschwarzwald wieder, meldet die Forstliche Versuchsanstalt Freiburg (FVA). Nachdem die ersten Käfer der ersten Generation bereits vor einer Woche ausgeflogen sind, werden Schwarm- und Befallszahlen in den nächsten Wochen deutlich zunehmen, so die Prognose. Um die Käferpopulation wirksam zu reduzieren, rät die Behörde bis Ende August zu intensiven Kontrollen und schnellen Reaktionen bei befallenen Bäumen.

Zweite Welle wird eher nicht mehr erwartet

Zählungen am Schliffkopf und bei Ellbach haben deutlich erhöhte Fangzahlen erbracht. Das deutet auf ein erhöhtes Befallsrisiko hin, sagen die Experten. Es sei zu erwarten, dass Ende August eine zweite Generation Borkenkäfer heranwächst. Weil sie ziemlich spät dran ist dieses Jahr, rechnen die Freiburger Forstexperten aber nicht mit einem weiteren Schwarm.

Insgesamt sei die Borkenkäfersituation deutlich besser, als in den drei Vorjahren. Die Wasserversorgung der Schwarzwaldfichten sei derzeit sehr gut. Dieser Trend sei landesweit bis in tiefere Bodenschichten zu beobachten. Gesunde und kräftige Bäume, die keinen Wassermangel leiden, können den Käfern besser widerstehen.