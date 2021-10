Nationalparkforscher untersuchen Viehhaltung gegen Insektenschwund

per Mail teilen

Klassische Viehweiden können einen wichtigen Beitrag leisten für die Insektenvielfalt in der Natur. Zu diesem Ergebnis kommt jetzt eine Forschergruppe des Nationalparks bei der Untersuchung der auch "Grinden" genannten Hochweiden im Nordschwarzwald. Das Ergebnis ist eindeutig: Extensive Weidewirtschaft kann demnach einen wichtigen Beitrag leisten zur Erhaltung der Insektenvielfalt. Dieser Aspekt der Viehahltung, so die Nationalparkforscher, wurde bisher stark unterschätzt. So wurden beispielsweise bei der Untersuchung von Dunghaufen auf den Grinden 33 verschiedene Käferarten nachgewiesen. Einzelne Dunghaufen von Weidetieren wurden sogar von bis zu 800 Tieren besiedelt. Die traditionelle Flächennutzung im Grünland sei daher auch als ein wichtiger Baustein für Strategien gegen den Verlust der Insektenvielfalt und -masse zu werten, lautet ein Ergebnis der Untersuchung.