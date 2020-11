Während der Corona-Pandemie erlebt der Nationalpark Schwarzwald einen Besucheransturm. Der uneingeschränkte Betrieb des ab Herbst fertigen neuen Besucherzentrums verzögert sich jedoch.

In den vergangenen drei Monaten wurden im Nationalpark Schwarzwald etwa 300.000 Besucher gezählt. Das entspricht einem Anstieg von rund 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Gesamtbesucherzahl im Nationalpark lag im vergangenen Jahr bei etwa 800.000.

"Diese für alle herausfordernde Zeit hat auch die Sinne für die Schönheiten der Natur geschärft", kommentierte der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) den Gästezuwachs. Er war am Mittwoch im Rahmen seiner Sommertour zu Gesprächen im Nationalpark am Ruhestein.

Attraktionen erfahren deutlich größeres Interesse

Die meisten Besucher wurden am Buhlbachsee und am Huzenbacher See bei Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) gezählt sowie am beliebten Luchs- und Wildnispfad bei Baden-Baden. Vor allem Familien mit Kindern, aber auch viele junge Leute und Trekkinganfänger entdecken die Schönheiten der Natur vor ihrer Haustür.

Untersteller mahnte, nicht zu vergessen, dass Menschen auch eine Belastung für die Natur sein können. Sie hinterließen immer und in den allermeisten Fällen ohne böse Absicht naturfremde Spuren. So müsse das Rangerteam häufig wilde Camper ermahnen und größere Gesellschaften auflösen.

Neues Besucherzentrum teurer als geplant

Der Landesumweltminister besuchte auch die Baustelle für das neue Besucherzentrum am Ruhestein. Das Projekt hatte sich seit Planungsbeginn massiv verteuert. Die Gesamtkosten liegen derzeit bei etwa 50 Millionen Euro.

Stufenweise Öffnung des Besucherzentrums

Das neue Nationalpark-Besucherzentrum solle Mitte Oktober übergeben werden, kündigte Untersteller an. Die Nutzung werde wegen der Corona-Einschränkungen aber langsam beginnen. In einer Testphase würden einzelne Schulklassen und Kindergartengruppen sowie Fachleute aus dem Naturschutz und andere Gruppen eingeladen.

Für die Öffentlichkeit zugänglich sein soll das Gebäude vom 1. März 2021 an, zunächst mit einer Begrenzung auf 400 Besucher täglich. Nach der aktuellen Planung ist der uneingeschränkte Betrieb ab Juni 2021 vorgesehen.