In Karlsruhe ist am Dienstag der traditionelle Fastnachtsgottesdienst ausgezeichnet worden. Aufgrund der Pandemie wird dieser in diesem Jahr online ausgestrahlt.

Ungewohnte Klänge hallen durch den Kirchenraum von St. Stephan in Karlsruhe. Anstatt der riesigen silbernen Orgelpfeifen wird die kleine hölzerne Drehorgel zum Klingen gebracht. Fastnachtskappen, Hexenbesen, Holzmasken werden rund um den Altar verteilt für die Filmaufnahmen.

Karlsruhe Festausschuss gibt nicht auf

Den Gottesdienst leiten Pfarrer Dirk Keller und Pfarrer Achim Zerrer. Dass er die Einleitung für den Film gleich dreimal machen muss, damit sie von den Kameras aus verschiedenen Perspektiven eingefangen werden kann, daran hat sich Dirk Keller schon gewöhnt – Hauptsache es geht irgendwas. Das ist auch eins der Mottos der Karlsruher Fastnachter.

Wenn es schon keine Umzüge und Sitzungen in diesem Jahr gibt, will der Karlsruher Festausschuss nicht auf den traditionellen Fastnachtsgottesdienst verzichten. Dieser wird - wie andere Aktionen der Narren auch - ins Netz verlegt.

Gottesdienst soll Anker in der Pandemie sein



Die Lichter werden verrückt, der Altar neu ausgeleuchtet – dann kommt das Segen, bevor es zum nächsten Drehort – der Pyramide am Marktplatz. Gerade in diesen Zeiten soll auch der Fastnachtsgottesdienst eine Art Anker sein, so Pfarrer Keller.

Die Kameras in St. Stephan werden abgebaut, die Dekoration eingesammelt. Auch wenn auf die großen Veranstaltungen in diesem Jahr verzichtet werden muss – kleine Aktionen wird es vor allem digital in den kommenden Tagen geben. Die Filmcrew zieht nach dem Marktplatz in die kleine Kirche direkt nebenan – dort wird dann die Büttenpredigt aufgezeichnet, die dann alle Fastnachter am Wochenende dieses Jahr in Filmform unterhalten soll.