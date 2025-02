Mit den Rathausstürmen am Schmutzigen Donnerstag beginnt für die Fastnacht die heiße Phase. Bis Aschermittwoch wird groß gefeiert, von Karlsruhe über Bühl bis Calw.

Wo man auch hinschaut, die Fastnacht ist in diesen Tagen überall. Ob Rathaussturm, großer Umzug oder Nachtumzug: Hier eine Auswahl an Veranstaltungen von Karlsruhe über Rastatt bis nach Calw.

Schmutziger Donnerstag: Rathaussturm in Gaggenau, Muggensturm & Co.

Traditionell müssen am Schmutzigen Donnerstag die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dran glauben. Die Narren erobern die Rathäuser und feiern, dass sie die nächsten Tage das Sagen haben. In Gaggenau durften Kinder morgens auf dem Marktplatz Oberbürgermeister Michael Pfeiffer die Krawatte abschneiden, der eigentliche Rathaussturm findet dann gegen Abend statt.

Auch in vielen anderen Städten und Gemeinden gibt es Rathausstürme, zum Beispiel in Muggensturm (Kreis Rastatt), Achern , Baden-Baden oder Pforzheim.

In Rastatt kamen ab 11:11 Uhr etwa 400 Fastnacht-Fans auf dem Marktplatz, dazu noch Hästräger und Guggenmusiken. Bei einer Narrensuppe, Aufführungen und Musik wird hier gefeiert.

SWR-Reporter Heiner Kunold war mit dabei:

In Kappelrodeck (Ortenaukreis) findet am Abend um 17:11 Uhr der große Hexenumzug statt. Außerdem gibt es bis Fastnachtsdienstag die sogenannten Schudiabende. Künstlerinnen und Künstler ziehen von Gaststätte zu Gaststätte und treten vor dem verkleideten, gut gelaunten Publikum auf.

Kölner Karneval mitten in Karlsruhe

Am Donnerstagabend verwandelt sich die Gaststätte Rote Taube in der Karlsruher Weststadt in einen Hotspot für Kölner Karneval. Die gebürtige Kölnerin Nicola Scheffler hatte vor ein paar Jahren die Idee, die Tradition aus ihrer Heimat nach Karlsruhe zu bringen. Für die passende Musik sorgt ein DJ, der ebenfalls aus Köln kommt. Gefeiert wird "bis das Wasser von der Decke tropft."

Freitag : Nachtumzug in Spessart

Wenn es dunkel geworden ist, laufen die Fastnachts-Gruppen und Zünfte in Ettlingen Spessart zur Hochform auf. Der Nachtumzug im Ettlinger Stadtteil startet um 19:11 Uhr. Der Carnevalsverein Spessarter Eber veranstaltet den Umzug zum 28. Mal.

Samstag : Fastnacht in Dillweißenstein

Am Samstag geht es in Ettlingen direkt weiter. Dann findet im Stadtteil Schöllbronn der Straßenumzug statt. Start ist um 14:01 Uhr. Eine halbe Stunde später beginnt in Pforzheim Dillweißenstein der Umzug, der auch durch das Nagoldtal geht. Verschiedene Pforzheimer Fastnachtsvereine organisieren das Event, das es seit 1952 gibt.

In Östringen im Kreis Karlsruhe lädt die KG Wicker Wacker um 14:11 Uhr zum Fastnachtsumzug ein. 66 Gruppen sind hier mit dabei. Um die gleiche Uhrzeit gehen auch in Ubstadt-Weiher gleich zwei Umzüge los, im Ortsteil Stettfeld und im Ortsteil Weiher. Und auch in Philippsburg ziehen um 14:11 die Narren durch die Straßen.

Sonntag : Fastnachtsumzüge in Durlach, Forchheim, Hambrücken & Co.

Am Sonntag finden die meisten Umzüge in der Region statt. Im Karlsruher Stadtteil Durlach ziehen die Närrinnen und Narren am Sonntag ab 14:11 Uhr durch die Altstadt. Es werden Zehntausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Das Motto lautet: "Der Turmberg freut sich auch ohne Bahn, sieht er unsern Umzug durch Durlach fahr´n!" - die historischen Bahnen haben nämlich nach 65 Jahren ausgedient.

Die Stadt Karlsruhe hat angekündigt, den Umzug in Durlach und in der Innenstadt sicherer machen zu wollen. Straßen sollen gesperrt, Zufahrten für Autos erschwert werden. Damit reagiert die Stadt auf die Anschläge in München oder Magdeburg.

Im Kreis Karlsruhe wird unter anderem in Rheinstetten Forchheim gefeiert und zwar die 70. Auflage des Fasenachtumzuges. In Hambrücken werden am Sonntag bis zu 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. "Bei uns ist es immer proppenvoll", sagt Ludwig Marton-Degler, der Präsident des Carnevals-Clubs. Auch im Bad Schönborner Ortsteil Mingolsheim und in Oberhausen-Rheinhausen sind die Narren los, ebenso in Au am Rhein .

Auch im Enzkreis, im Kreis Rastatt und in der Ortenau wird gefeiert

Im Enzkreis veranstaltet der Tiefenbronner Carnevalsverein "Schmellenhopfer" den Umzug. 64 Gruppen haben sich dafür angemeldet. Startschuss ist um 14:00 Uhr. In Neuhausen sind die Narren dann schon unterwegs. Der Umzug dort beginnt um 13:33 Uhr und ist nicht zu verwechseln mit dem Nachtumzug in Neuhausen-Schellbronn, der schon im Januar stattgefunden hat.

Im Kreis Rastatt wird in Gaggenau Hörden ab 14:11 Uhr beim Umzug gefeiert. Der Stadtteil pflegt seit 1950 eine besondere Fastnachts-Tradition: das Schnurren. In Iffezheim und in Sinzheim Kartung gehen die Umzüge ebenfalls um 14:11 Uhr los. Und auch in Bühl geht einer der wichtigsten Fastnachts-Veranstaltungen über die Bühne. Am Fastnachtssonntag ziehen ab 14:11 Uhr wieder etwa 100 Gruppen, Hästräger, Tanzgruppen und Motivwagen durch die Straßen.

Im Ortenaukreis feiern die Narren am Sonntag unter anderem in Kappelrodeck und Ottenhöfen .

Rosenmontag : Nachtumzug in Calw

In Calw steht am Rosenmontag der Nachtumzug durch die Altstadt an. Hier wird die schwäbisch-alemannische Fastnacht gefeiert, mit Hästrägern und Guggenmusikern. Start ist um 19:01 Uhr oder als närrische Uhrzeit ausgedrückt um 18:61 Uhr. In Bühlertal im Kreis Rastatt feiern die Narren ab 13:33 Uhr. Nach dem Umzug geht es mit dem Rosenmontagshock und dem Rosenmontagsball weiter.

Auch in Ettlingen und Graben-Neudorf im Kreis Karlsruhe kommen Fastnacht-Fans am Montag ab 14:11 Uhr auf ihre Kosten. In Ettlingen werden zum Umzug etwa 85 Gruppen erwartet, in Graben-Neudorf sind es 42 Gruppen.

Dienstag : Großer Umzug in Karlsruhe

In Karlsruhe werden am Dienstag wieder Zehntausende Menschen in der Innenstadt erwartet. Im letzten Jahr waren es etwa 60.000 Menschen, die den Motivwagen und Fastnachts-Gruppen beim Umzug zugejubelt haben. Es ist der größte Umzug in der ganzen Region. Damit auch hier alles friedlich bleibt, will die Stadt die Sicherheitsmaßnahmen verschärfen. Die Strecke verläuft ab 14:11 Uhr über die Karlstraße geradeaus nach Norden bis zur Kaiserstraße. Von der Kaiserstraße geht es dann weiter in Richtung Marktplatz, bis der Umzug dann am Rondellplatz endet.

In Bad Herrenalb im Kreis Calw gibt es am Nachmittag Kinderfasching im Kurhaus. Weitere Umzüge finden in Achern und im Baden-Badener Stadtteil Oos statt. In Oos ist der Start um 14:30 Uhr. Wie bei allen anderen Umzügen auch, müssen Straßen gesperrt werden. Autos und Busse müssen Umwege fahren.

Aschermittwoch : Die Fastnacht wird verabschiedet

In den Städten und Gemeinden wird die Fastnacht verabschiedet. Die Reichentaler Brunnberghexen verbrennen die Fastnacht in Gernsbach (Kreis Rastatt). Im Stadtteil Obertsrot beginnt um 17:00 Uhr die Geldbeutelwäsche, der Narrenbaum wird gefällt und es gibt einen kleinen Trauerumzug. Auch in Sasbachwalden (Ortenaukreis) wird die Fastnacht verabschiedet, in Karlsruhe Daxlanden veranstaltet der Elferrat Edelweiss das traditionelle kostenlose Heringsessen.