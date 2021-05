Der am 5. Mai vor 200 Jahren verstorbene Feldherr und französische Kaiser Napoleon Bonaparte hatte familiäre Verbindungen zum Badischen Hof. In der Karlsruher Kriegsstraße steht ein ungewöhnliches Denkmal für den General.

Die Skulptur des Bildhauers Peter Lenk, in der Karlsruher Kriegsstraße, zeigt einen vom Krieg und vielleicht auch vom Wein erschöpften Feldherrn, der sich am Busen einer Frau ausruht. Während seiner Kriege kam Napoleon auch durch Karlsruhe und seine Truppen zogen von Westen her durch die Kriegsstraße in die Stadt ein.

Familiäre Verbindung zum Badischen Hof

Napoleon Bonaparte hatte auch eine familiäre Verbindung zum Badischen Hof in Karlsruhe. 1806 verheiratete er seine Adoptivtochter Stephanie Beauharnais mit dem badischen Erbprinzen Karl.

"Der einzige Mann am badischen Hof ist eine Frau!" Napoleon Bonaparte

In Begleitung seiner Frau Josephine kam der Kaiser der Franzosen zur Stippvisite nach Karlsruhe, um den "Hochtzeitshandel" perfekt zu machen. Markgräfin Amalie war gegen die Hochzeit und war die Einzige am Badischen Hof, die dem französischen Kaiser widersprach. Das brachte Napoleon zu der Bemerkung, dass der einzige Mann am badischen Hof eine Frau sei.