Vogel auf der Flucht - Nandu in Baden-Baden entlaufen

Die Polizei in Baden-Baden sucht den Eigentümer eines Nandus. Der laufende Vogel wurde am Donnerstagnachmittag mehrfach im Stadtgebiet gesehen, konnte aber nicht eingefangen werden.

Der Bewohner eines Hauses im Süden der Stadt, in der Nähe eines Waldgebiets, hat sich am Donnerstagmittag über den Notruf beim Polizeirevier Baden-Baden gemeldet. Der Mann teilte mit, dass sich im Garten seines Nachbarn ein Laufvogel befinde.

Nach kurzem Zwischenstopp verschwand der Nandu im Wald

Der Vogel sei nach einem kurzen Aufenthalt im Garten zu einem Bach am Baden-Badener Waldrand gelaufen, so der Mann laut Polizei weiter. Alarmierte Streifenpolizisten konnten den Nandu zwar sehen, die Beamten konnten das Tier aber nicht einfangen. Der flugunfähige Vogel, der ursprünglich in Südamerika zuhause ist, sei im Wald verschwunden und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Das Polizeirevier Baden-Baden sucht nun den Halter des Tieres und wartet auf weitere Sichtungen und Hinweise.