Brückenbau: Nächtliche Sperrung der B10 am Wochenende

Die B10 bei Niefern-Öschelbronn ist an diesem und am nächsten Wochenende jeweils in den Nächten auf Samstag und Sonntag gesperrt. Grund ist der Neubau der Brücke über die Enz. Die zweispurige B10 zwischen Mühlacker und Pforzheim gilt als Nadelöhr, das in den kommenden zwei Jahren beseitigt werden soll. Zum vierspurigen Ausbau gehört auch die Erneuerung der Enzbrücke in Niefern. Diese wird durch ein parallel liegendes Brückenbauwerk ergänzt. Hierfür werden in den kommenden beiden Nächten die ersten Fertigbauteile angeliefert. Ein Hochleistungskran wird die bis zu 30 Meter langen und 30 Tonnen schweren Teile einheben. Dafür muss die B10 gesperrt werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Eine zweite Sperrung findet am kommenden Wochenende statt. Der Ausbau der B10 soll im Sommer 2024 beendet sein.