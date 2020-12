Mit dem Start der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in Pforzheim hat die Polizei Samstagnacht 120 Fahrzeuge und 80 Fußgänger überprüft. Dabei wurden 42 Verstöße festgestellt.

Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit dem Kontrollergebnis zufrieden. Die Mehrheit halte sich an die Vorgaben der Stadtverwaltung, hieß es. Die hatte eine ab Samstag geltende, abendliche Ausgangsbeschränkung ab 21 Uhr angeordnet.

Autobahnsperrung macht sich bemerkbar

Unter den Kontrollierten waren vor allem Arbeitnehmer auf dem Weg von und zur Arbeitsstelle. Außerdem konnte ein erhöhter Fahrzeugverkehr wegen der Autobahnsperrung zwischen Pforzheim-Nord und -Ost festgestellt werden.

Die Pforzheimer Polizei kündigte weitere Kontrollen an. Ab Montag wird verstärkt die Maskenpflicht kontrolliert, außerdem Menschenansammlungen und der Öffentliche Nahverkehr.

7-Tage-Inzidenz in Pforzheim bei 279,5

Nach letzten Erhebungen des Landesgesundheitsamtes von Samstag, 16:00 Uhr, lag die sogenannte 7-Tage-Inzidenz für den Stadtkreis Pforzheim bei 279,5. Damit weist die Stadt im Landesbvergleich in den vergangenen sieben Tagen die höchste Zahl an Neuansteckungen auf. Insgesamt sind in Pforzheim aktuell 2.565 Menschen an Covid-19 erkrankt. 352 Fälle kamen allein in der vergangenen Woche dazu. Die 7-Tage-Inzidenz im enzkreis liegt aktuell bei 194,4.