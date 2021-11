Nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte in Pforzheim, Baden-Baden, Rastatt, Enzkreis und Kreis Calw

per Mail teilen

Wegen hoher Corona-Inzidenzen gelten in Pforzheim, Baden-Baden, Rastatt, im Enzkreis und im Kreis Calw ab Mittwoch nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte.

Im Raum Pforzheim gelten ab Mittwoch neben Zugangsbeschränkungen für Weihnachtsmärkten und Veranstaltungen unter anderem nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte. Das Land Baden-Württemberg hatte zuvor erneut seine Corona-Maßnahmen verschärft. In Pforzheim, Baden-Baden, Rastatt, im Enzkreis und im Kreis Calw dürfen Ungeimpfte zwischen 21 und 5 Uhr nur noch aus triftigem Grund das Haus verlassen. Die nächtliche Ausgangssperre gilt für Städte und Kreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 500. Für den Besuch von Weihnachtsmärkten beispielsweise in Pforzheim, Bruchsal, Karlsruhe und Baden-Baden gilt die sogenannte 2G+-Regel. Das bedeutet, dass der Impf- oder Genesenennachweis nicht mehr ausreicht. Besucherinnen und Besucher brauchen zusätzlich einen negativen Schnelltest. Diese Regel gilt auch für alle anderen Veranstaltungen sowie den Besuch von Clubs oder Bordellen. In Bussen und Bahnen gilt die 3G-Regel – getestet, geimpft oder genesen.