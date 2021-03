Der Investor Ten Brinke hat bei der Stadt Pforzheim den Bauantrag für das Projekt "Innenstadtentwicklung-Ost" eingereicht. Schon im dritten Quartal dieses Jahres könnten die Bauarbeiten beginnen, vorausgesetzt das Baugenehmigungsverfahren läuft reibungslos ab, so die Stadt Pforzheim. Als erster von vier Neubauten soll das neue Technische Rathaus entstehen. Und zwar auf dem heutigen Parkplatz im Rathaushof. Bei Ten Brinke handelt es sich um einen holländischen Investor mit Niederlassungen in ganz Europa, auch in Deutschland. Brinke will in Pforzheim insgesamt über 100 Mio EUR investieren.