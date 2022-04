Nachwuchsmangel an Technischen Hochschulen

Die Hochschulen schlagen Alarm. Die Zahl der Studenten in den technischen und naturwissenschaftlichen Fächern, also in den sogenannten Mint-Fächer geht zurück. An der Karlsruher Hochschule für Wirtschaft und Technik beklagt man in den klassischen Ingenieursfächern bis zu 40 Prozent Rückgang. Wenn dieser Trend nicht gestoppt wird, kann das erhebliche Konsequenzen für die Wirtschaft bei uns haben. Teo Jägersberg

bitte checken, ob das heute in swr aktuell läuft! wegen teasing

TEXT

16 bit

Vorlesung in Elektrotechnik, erstes Semester an der Hochschule Karlsruhe. Angelika Altmann -Dieses ist Prorektorin. Sie stellt in ihrer Hochshule einen deutlichen Rückgangd er Studierenden fest. 2015 waren es noch 8500, jetzt nur noch 6700

Trauen

Es sind viele Faktoren, die eine Rolle bei dem Rückgang spielen, so viel ist sicher. Die Mint-Fächer haben ein Hauptproblem so sieht es dieser Elektrotechnik Student.

Spass

Das sieht auch die Prorektorin an der Hochschule Karlsruhe ähnlich. Deshalb müsste in Zukunft noch viel mehr mit den Schulen kooperiert werden, um bei den Jugendlichen die Begeisterung für die Mint-Fächer Mathe, Physik und Co zu wecken. Vor allem auch bei den Mädchen, da gibt’s grossen Nachholbedarf für die technischen Hochschulen.

Mädchen

Wenn der Trend nicht gestoppt wird, drohen wegen der geringen Nachfrage ganze Studiengänge wegzufallen. Und das hätte auch massive Auswirkungen auf die Wirtschaft im Land, sagt, Angelika Altmann-Dieses.

Weg

Der Hochschule würden Fördermittel entzogen werden . Die finanzielle Ausstattung für die Studiengänge mit teuren Geräten wäre gefährdet. Ein Szenario, das man hier in karlsruhe , aber auch an den Hochschulen in Stuttgart und Ulm natürlich verhindern will.

Werbung

Um die Zahl der Studierenden in den MINT-Fächern wieder nach oben zu bringen.