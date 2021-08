Hunderte Helfer aus Baden-Württemberg sind in den Flutgebieten im Einsatz. Längerfristig fehlt den Organisationen jedoch der Nachwuchs. Eine Werbekampagne soll helfen.

Um den Bevölkerungsschutz in Baden-Württemberg gewährleisten zu können, suchen Verbände und Organisationen nach Ehrenamtlichen für den Nachwuchs. Beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) etwa ist die Zahl der Ehrenamtlichen im Sanitätsdienst von 2004 bis 2020 von rund 30.400 auf 28.400 gesunken, sagte Udo Bangerter, Sprecher des Landesverbands Baden-Württemberg. "Die Ehrenamtlichen werden älter", erklärte der DRK-Sprecher. "Der Mangel an Nachwuchs unterscheidet sich aber meistens regional". Allgemein sei es im ländlichen Raum etwas besser als in den Großstädten.

Innenministerium mit Werbekampagne für Nachwuchs-Helfer

Mit einer Werbekampagne möchte die Landesregierung in Baden-Württemberg Nachwuchs-Helfer für den Katastrophenschutz gewinnen. Man brauche die vielen jungen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Das sagte Innenstaatssekretär Wilfried Klenk (CDU) in der Landesfeuerwehrschule in bei der Vorstellung der Kampagne in Bruchsal.

"Das Unwettergeschehen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat uns in den letzten Tagen sehr deutlich vor Augen geführt, wie sehr wir auf einen leistungsfähigen Bevölkerungsschutz angewiesen sind."

Im Internet wirbt das Innenministerium ebenfalls für die Organisationen des Bevölkerungsschutzes. In einem kurzen Werbespot werden junge Menschen gezeigt, die beim DRK, der Feuerwehr oder bei der DLRG helfen. Zusätzlich tourt jetzt ein Infomobil durch Baden-Württemberg. In dem können Interessierte zum Beispiel mit einer besonderen Brille virtuelle Brände löschen.

Die Werbekampagne wurde gemeinsam mit THW, DRK, Feuerwehr, dem Arbeiter-Samariter-Bund, der Bergwacht Schwarzwald, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, dem Bundesverband Rettungshunde, der Johanniter-Unfall-Hilfe und dem Malteser Hilfsdienst entwickelt.

Das THW Wertheim (Main-Tauber-Kreis) im Katastropheneinsatz. THW Wertheim

THW befürchtet Rückgang der Freiwilligen nach Corona

Beim Technischen Hilfswerk (THW) ist die Zahl der Angehörigen auf Bundesebene und in Baden-Württemberg stabil geblieben. Das teilte Georgia Pfleiderer, Referatsleiterin Ehrenamt und Ausbildung beim Landesverband Baden-Württemberg des Technischen Hilfswerks mit. Rund 10.000 Ehrenamtliche sind es in Baden-Württemberg, darunter 2.000 Jugendliche.

"Nichtsdestotrotz ist die Nachwuchsgewinnung wichtig, um Fluktuationen abzufangen und um damit konstant und verlässlich mit unseren Kompetenzen zum Schutz der Bevölkerung beizutragen", erklärte sie. Der Verband fürchtet, dass nicht alle THW-Angehörigen nach Corona wieder zur Organisation zurückfinden werden.