Rettungskräfte in Pforzheim beschäftigt Unglück auf der A8

Nach dem schweren Unfall durch einen Falschfahrer auf der A8 bei Pforzheim beschäftigt die Rettungskräfte der Einsatz. Dabei bleibt die Frage, warum es immer wieder zu Falschfahrten kommt.

Ein 35-jähriger Mann war am Sonntag von einem Autobahnparkplatz in die falsche Richtung gefahren und mit einem Auto zusammengestoßen, in dem vier Menschen saßen. Zwei von ihnen verloren ihr Leben, auch der Falschfahrer starb. Es ist ein schlimmer Unfall, zu dem Sebastian Fischer, Chef der Pforzheimer Feuerwehr, am frühen Sonntagmorgen gerufen wurde. Er leitete den Einsatz. Ein Einsatz, der zum Beruf der Feuerwehrleute dazu gehöre, der aber trotzdem belastet.

"Dieser Unfall ist natürlich in seinen Ausmaßen mit drei Toten schrecklich und erreicht deshalb überregionale Aufmerksamkeit. Und es ist vielleicht auch gut, dass das Licht gerückt wird auf die Belastung, die auf den Mitarbeitern lastet."

Ein Einsatz, den man nicht so schnell vergisst

Vor Ort würde man im Einsatz einfach funktionieren, sagt Sebastian Fischer. "Das ist ganz wichtig für die Bewältigung. Solange man eine konkrete Aufgabe hat und quasi funktioniert, da klappt das auch." Dennoch würde man so einen Einsatz nicht so einfach abschütteln. Schon während der Ausbildung würde der Umgang mit solchen Erlebnissen geübt. Außerdem gebe es bei Polizei und Feuerwehr viele Gesprächsangebote mit Krisenexperten.

Was kann man gegen Falschfahrer tun?

Unfälle durch Falschfahrten werden erst seit einigen Jahren erfasst. Jährlich werden in Baden-Württemberg zwischen 300 und 400 gemeldet. 2019 gab es darunter 53 Unfälle, 43 Menschen wurden dabei verletzt. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Unfälle gesunken. Dennoch sterben durchschnittlich pro Jahr zwei Menschen in Baden-Württemberg durch Falschfahrerunfälle.

"Ich glaube, dass wir unsere Auffahrten doch sehr eindeutig gekennzeichnet haben. Und was man wirklich nicht verhindern kann, das sind Falschfahrten aufgrund von Verwirrtheit, Drogen, Alkohol oder weil sich jemand umbringen möchte - da hilft dann auch keine Maßnahme."

Oft sind die verkehrten Auffahrten mit großen Schildern gekennzeichnet, erklärt Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Man tue schon einiges, um Falschfahrten zu verhindern. Für weitere Maßnahmen, wie sogenannte Rüttelstreifen oder weitere Schilder müsste der Bund sich einsetzen.