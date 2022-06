Nach Tankstellenüberfall drei Tatverdächtige ermittelt

per Mail teilen

Nach einem Tankstellenüberfall in Gaggenau vor drei Wochen sind drei Tatverdächtige ermittelt worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten zwei der drei Verdächtigen am Montag bei einer gezielten Durchsuchungsaktion festgenommen werden. Die zwei mutmaßlichen Haupttäter sitzen nun in Untersuchungshaft, während einer noch auf der Flucht ist. Gegen ihn wurden entsprechende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Bei dem Überfall hatten die Männer unter Vorhalt einer Machete sowie einer schwarzen Pistole den Kasseninhalt gefordert.