Nach Kontrolle auf der A5: 40 Fahrverbote und 90 Anzeigen

per Mail teilen

Bei Kontrollen auf der A5 bei Bruchsal hat die Polizei am Dienstagnachmittag mehr als 200 Verstöße festgestellt. Den Angaben zufolge müssen 40 Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrverbot rechnen, weil sie nicht den Mindestabstand einhielten. Außerdem erhielten zusätzlich etwa 90 Fahrer eine Anzeige, weil sie nach einem Unfall am Walldorfer Kreuz keine Rettungsgasse bildeten. Manche Verkehrsteilnehmer seien durch Zeitung lesen oder Schminken so sehr abgelenkt gewesen, dass sie die Polizei trotz Sondersignal nicht bemerkten.