Nach Hakenkreuzschmiereien: Stadt Baden-Baden unter Druck

per Mail teilen

Rund 20 Stadträte stehen unter Verdacht, das müsse schnellstmöglich aufhören, so der Fraktionsvorsitzende der CDU im Gemeinderat. Er erwarte von der Stadt, das geklärt wird, wer das ist. Nach dem Strafbefehl gegen ein Mitglied des Gemeinderats ist nach wie vor nicht bekannt, um wen es sich handelt. Die Person müsse zurücktreten, sobald der Strafbefehl rechtskräftig ist, um das Gremium zu schützen, fordern die Fraktionen des Gemeinderats. Offiziell sei nichts bekannt, es könne sich angesichts des öffentlichen Drucks aber nur um Stunden oder Tage handeln, so ein SPD-Sprecher. Der Stadtrat soll, so die Staatsanwaltschaft, Anfang des Jahres mindestens zwei Autos aus der Ukraine mit Hakenkreuzen beschmiert haben.