Nach einem Diebstahl in einem Supermarkt in Baden-Baden-Oos am Donnerstagabend ist es zu einem Handgemenge und Körperverletzungen gekommen. Nach Angaben der Polizei wollte ein 25-Jähriger fünf Dosen Bier stehlen, was aber eine Frau bemerkte. Der Dieb attackierte die Frau, ein weiterer Kunde kam ihr zu Hilfe, musste dann aber Faustschläge einstecken und wurde schließlich von zwei weiteren Tätern am Boden liegend getreten. Die drei flüchteten, wurden aber kurz darauf festgenommen.