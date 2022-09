Nach dem Großbrand in Illingen

[

Schneufschneufschnüffel-

Ähm also hier im SWR Sendestudio in Karlsruhe , da riecht es heute ein bisschen streng, verkokelt, nach Feuer eben und ich frage mich

Heiner – bist Du das ?!

Tschuldigung Johannes, ich befürchte, ich bin das tatsächlich-

Und ich kanns auch erklären- so roch es nämlich heute vormittag überall noch mehr oder weniger stark im gesammten östlichen Enzkreis- bis nach bretten und bruchsal soll der Geruch gezogen sein- das sind quasi die Überbleibsel des großen Brands in einer Recyclingfirma heute Nacht in Illingen,.

Ich war draußen vor Ort heute vormittag – nur zehn Minuten, aber den Geruch hab ich wohl leider mitgebracht

Feuer vergangene Nacht in Illingen- das ging ja schon kurz nach 22 Uhr gestern Abend los- das muss ein ziemlich großes Feuer gewesen sein

In der Tat- das wars, da hat Elektroschrott gebrannt- da stand noch am Morgen eine mächtige Rauchsäule über dem Gewerbegebiet Illingen Schweichling. Das Feuer war in einer Mulde mit Schrott neben einer Lagerhalle ausgebrochen – alles in allem waren da bis heute Mittag über 200 Feuerwehrleuite im einsatz und auch mehrere Züge vom Technischen Hilfswerk mit schwerem Gerät.

Mit einer der Ersten vor Ortd war der feuerwehrmann Nico Bühler aus Schützingen

Die ganze Nacht über haben die Feuerwehrleute draufgehalten, volles Rohr sozusagen, aber erst die THW Bagger und Radler konnten die Brandnester dann am Morgen auseinandernehmen

Es ist wahrscheinlich noch viel zu früh um etwas über die Ursache zu sagen, aber solche Brände in Recyclingunternehmen für Elektroschrott kommen ja immer wieder vor.

Ist richtig und läßt einen auch stutzig werden. Warum es ausgerechnet in solchen Unternehmen immer wieder brennt. Als Fakt ist: wir kennen die ursache für den Brand in Illingen nicht, aber es gibt Vermutungen

So sagte mir der einsatzleiter der feuerwehr, Joachim Saalbach aus Illingen nach dem einsatz:

Bleibt natürlich nur eine Spekulation. Die ich aber auch von der Polizei gehört habe und auch ein Sprecher der Firma vor Ort soll darauf hingewiesen haben, dass sowas immer wieder vorkommt, dass also im Elektroschrott Akkus drin sind, die da nicht reingehören und die sich bekanntermaßen selbst entzünden können.

Ob die Ursache geklärt werden kann- ich bin gespannt- ich kanns mir ehrlich gesagt garnicht vorstellen. Das waren nur noch schwarze rauchende und tropfnasse Haufen- was heißt tropfnass- die standen nach stundenlangen Löscharbeiten regelrecht unter Wasser- und müssen jetzt abgeräumt werden.

Informationen aus Illingen im Enzkreis vom Brand in einer Recyclingfirma waren das von Heiner Kunold und ich schlage vor Heiner. Dass du jetzt mal duschen gehst und dich am besten auch noch umziehst, ok ? gut!