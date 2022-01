NABU-Karlsruhe lädt zur Vogelzählung ein

Vom 6. bis 9. Januar 2022 ruft der NABU dazu auf, im Garten, in einem Park oder auch auf dem Balkon Vögel zu zählen. Denn bis Sonntag ist "die Stunde der Wintervögel." Eine Aktion des NABU und des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern. Sie soll helfen herauszufinden, wie es um die Vogelbestände bei uns bestellt ist und welche Vogelarten bei uns überwintern. Die größten Chancen, im eigenen Garten möglichst viele Vögel zu zählen, hat man, wenn man ihn naturnah gestaltet. Aber wie sieht ein Garten aus, in dem Vögel sich wohlfühlen? Gut zu wissen. mehr...