Welche Grenzwerte gelten bei Lärm?

Die Lärmwirkungsforschung für Straßenverkehr empfiehlt nachts einen Wert von höchstens 55 Dezibel. So viel geht etwa von einem Kühlschrank aus. Laut Verkehrsministerium ist es bei rund 244.000 Menschen im Land lauter. Neben schlechtem Schlaf kann das Hörschäden verursachen oder das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Tagsüber liegt der Grenzwert bei 65 Dezibel, was einem Fernseher in Zimmerlautstärke entspricht. Von Überschreitungen sind 214.000 Menschen betroffen.