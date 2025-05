Die Mama kann alles und weiß instinktiv, was am besten für das Kind ist. Falsch, sagt die Forschung, so einen Mutterinstinkt gibt es nicht. Diese Familien sagen: Tschüss, altes Klischee.

Wenn zum Muttertag die Mama im Mittelpunkt steht, kommt manchen gerne dieses Bild in den Sinn: Von der Super-Mutter, die in Sachen Kinder vermeintlich alles kann und weiß – und zwar ganz instinktiv, ohne nachzudenken. Als sei Muttersein und Mutterliebe allen Frauen angeboren, zudem sämtliche Fähigkeiten rund um das Thema Kind. So einen Mutterinstinkt gibt es aber nicht, belegt unter anderem die Hirnforschung. Eine Erkenntnis, die für viele Mütter, Väter und Familien eine Chance eröffnet.

Wir haben mit Menschen in Karlsruhe gesprochen, die dem Thema Mutterinstinkt kritisch gegenüberstehen. Hier ihre Gedanken und Lebensentwürfe:

Klara lebt mit ihrem 14 Monate alten Sohn Jeno und ihrem Mann in Karlsruhe. Die 37-Jährige ist gerade dabei, sich nach der Elternzeit beruflich neu zu orientieren. Neben Jeno hat ihr Mann vier weitere Kinder, die bei den Müttern leben - alle im Raum Karlsruhe. Zusammen seien sie eine "Patchwork-Erweiterungs-Familie", erklärt Klara. Von einem vermeintlichen Mutterinstinkt hält Klara nichts.

Ich habe für mich immer gesagt: Wenn es den Mutterinstinkt gibt, dann hab ich keinen.

Für sie sei die Schwangerschaft, die Geburt und das Stillen absolut nicht instinktiv gewesen – im Gegenteil. Sie habe es als eine "harte Schule, als einen Lernprozess" empfunden und war froh um professionelle Hilfe. Und dann kam ein "Gamechanger":

Als ich darüber gelesen habe, dass es den Mutterinstinkt gar nicht gibt, ist mir eine große Last von den Schultern gefallen.

Betreuung abgeben können: In Klaras Familie helfen alle mit

Sie habe sich nicht mehr ständig hinterfragen müssen, warum sie etwas nicht kann oder weiß, erzählt sie. Auch habe sie für sich verstanden. "Ich bin nicht die einzige, die weiß, was gut für mein Kind ist." Jetzt könne sie Jeno auch leichter abgeben und wisse, dass er gut aufgehoben ist.

Klara lebt mit Sohn Jeno und ihrem Mann in einer Patchwork-Familie. Pro Woche gibt es zwei "Jeno-Date-Tage" für die älteren Töchter ihres Mannes. SWR Cornelia Stenull

Klara und ihr Mann haben sich bewusst für ein Familienkonzept entschieden, bei dem sich alle aktiv einbringen sollen und können. Heißt eben auch, dass die Betreuung für Jeno auf mehrere Personen verteilt ist.

Die beiden großen Töchter meines Mannes haben je einen "Jeno-Date-Tag" pro Woche. Das wird von allen total gut aufgenommen und ist eine große Entlastung für mich.

Vom Mythos Mutterinstinkt wegzukommen, kann auch für alle Väter eine Bestärkung und Chance sein, meint Benedikt. Der 35-Jährige und seine Frau Laura haben sich bewusst dafür entschieden, ihre Elternschaft für ihre Kinder Yaron und Taya gleichberechtigt zu teilen.

Schon beim ersten Kind, ihrem 4-jährigen Sohn Yaron, ist Benedict für ein halbes Jahr in Elternzeit gegangen. Er war hauptverantwortlich für Yaron – mit allem, was dazugehört, erzählt er.

Außer Stillen kannst du eigentlich alles machen, damit es dem Kind gut geht. Das ist so mein Leitgedanke geworden.

Benedict sieht es für sich als Vater als Chance, dass es keinen Mutterinstinkt gibt. Er teilt sich die Elternschaft mit seiner Frau gleichberechtigt. SWR Cornelia Stenull

Benedict: Väter können sich genauso gut um Kinder kümmern wie Mütter

Diese gleichberechtigte Aufteilung habe auch deswegen gut geklappt, weil sie in einer ähnlichen Branche arbeiten, sagt er. Benedict ist als Theaterpädagoge am Badischen Staatstheater in Karlsruhe, Laura arbeitet als freischaffende Künstlerin und Choreografin. Dass sich im Denken und in der Gesellschaft in Bezug auf Elternrollen etwas tut, sieht er positiv.

Für mich ist ein großer Vorteil, dass ich mich im Stande fühle, mich genauso um die Kinder zu kümmern, wie jeder andere Mensch auch – wie jede Mutter auch.

Ich finde es schön, statt vom Mutterinstinkt vom Fürsorgeinstinkt zu sprechen. "Denn ich denke, dass auch ich einen Fürsorgeinstinkt habe", sagt Maxi. Sie habe sich zusammen mit ihrem Partner entschieden, keine eigenen Kinder zu haben. Dennoch habe sie Kinder um sich, wie ihre Patenkinder oder die Kinder von Freunden.

Ich bin der Meinung, dass ich diesen Kindern viele wertvolle Impulse mitgeben kann. Und vielleicht kann ich das sogar besser, wenn ich die Kinder nicht 24/7 um mich herum habe.

Statt vom vermeintlichen Mutterinstinkt besser vom Fürsorgeinstinkt sprechen. SWR Cornelia Stenull

Den Begriff Mutterinstinkt sieht die 31-Jährige kritisch. "Instinkt würde bedeuten, dass man von Natur aus alles weiß und alles richtig macht. Was, so glaube ich, unmöglich ist", meint sie. In Bezug auf Mutterrollen sieht sie ihre Situation als Frau ohne Kinderwunsch auch durchaus positiv.

Indem ich offen mit meiner Situation umgehe, kann ich vielleicht auch etwas Offenheit in der Gesellschaft bewirken.

Verschiedene Forschungen haben in den vergangenen Jahren aufgeräumt mit der Vorstellung, dass ausschließlich die Mutter in Bezug auf ihr eigenes Kind alles am besten kann, allein weil sie die Mutter und eine Frau ist. So zeigt beispielsweise eine Studie aus der neueren Hirnforschung , dass es diesen vermeintlichen Mutterinstinkt nicht gibt.

Carolin Seiler, systemische Familientherapeutin aus Karlsruhe , erklärt die Zusammenhänge und die Folgen, die dieses Ergebnis mit sich bringt:

Es wurde belegt, dass sowohl bei den gebärenden Müttern als auch bei den anderen Personen, wie Väter oder Adoptiveltern, die eine enge Bindung aufbauen, sich Hirnstrukturen gleichermaßen oder ähnlich entwickeln können.

Statt vom vermeintlichen Mutterinstinkt besser vom Fürsorgeinstinkt sprechen. SWR Cornelia Stenull

Es gibt keinen Mutterinstink - Eine Erleichterung für alle Mütter

Diese Wissenschaftler gehen also davon aus, dass sowohl Mütter als auch andere enge Bezugsperonen ähnliche neuronale Veränderungen durchlaufen, solange sie sich intensiv mit dem Kind auseinandersetzen, erklärt die Familientherapeutin. Das Ergebnis könne eine große Erleichterung für alle Mütter sein, weil es diese Verantwortung, die nur der Mutter zugeschrieben wird, nicht gibt, ordnet Carolin Seiler ein.

Auch ergebe sich daraus die Chance, dass Elternschaft viel gleichberechtigter gestaltet werden könne - dann auch für gleichgeschlechtliche Paare, Adoptiv- oder Pflegefamilien. "Überall, wo eine enge Bindung aufgebaut wird - es ist möglich." Und für die Familie als solche entstehe dadurch auch wieder die Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben - egal, ob bei der Arbeit oder an kulturellen Angeboten.

Wir haben alle was davon, wenn wir als Mütter ehrlich darüber sprechen, welche Herausforderungen diese Lebensveränderung für uns sind. Wir zeigen dadurch auch, welche Aufgabe Fürsorge in der Gesellschaft hat.

Dafür sei es absolut notwendig, dass sich politische und gesellschaftliche Strukturen verändern, kritisiert Carolin Seiler. Dass beispielsweise die Arbeitswelt Gleichberechtigung zulässt, damit Väter wie Mütter gleichmaßen wieder ins Berufsleben einsteigen können und nicht eine Seite finanziell benachteiligt ist.

Zum Thema Mutterinstinkt ist vor zwei Jahren ein Buch erschienen: "Mythos Mutterinstinkt: Wie moderne Hirnforschung uns von alten Rollenbildern befreit und Elternschaft neu denken lässt". Die Autorinnen des Buches plädieren dafür, lieber vom Fürsorgeinstinkt statt vom Mutterinstinkt zu sprechen. Da die Fürsorge laut Wissenschaft eben nicht an ein Geschlecht gekoppelt ist, sondern von der engen Bindung und Fürsorge eines Menschen für das Kind abhängig ist, so die Autorinnen Annika Rösler und Evelyn Höllrigl Tschaikner. Zudem sei das Muttersein nicht als instinktives Verhalten, sondern als Prozess des Lernens zu sehen.

Im SWR-Interview vom Mai 2024 erklärte Annika Rösler, dass nach wissenschaftlichen Erkenntnissen die Mutterschaft und Elternschaft eine Entwicklung über Jahre hinweg sei.