Eine 39-jährige Frau und ihr 49-jähriger Ehemann sind an einer Tankstelle in Karlsruhe unter anderem wegen Diebstahls verhaftet worden. Laut Polizei hatte ein Angestellter die beiden erkannt, weil sie Tage zuvor an derselben Tankstelle Tabak und Zigarettenhülsen gestohlen und ohne zu zahlen getankt hatten. Am Auto des Paares befand sich das Kennzeichen eines anderen Pkw, im Wagen konnte das mutmaßliche Diebesgut sowie rund 15 Gramm Heroin sichergestellt werden. Beide Personen sind dem Drogenmilieu zuzurechnen und jeweils bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.