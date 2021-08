per Mail teilen

Wegen Vergewaltigung in sieben Fällen muss sich ab Montag ein 55-jähriger Mann vor dem Rastatter Amtsgericht verantworten. Bei dem Opfer soll es sich nach Angaben der Baden-Badener Staatsanwaltschaft um die frühere Lebensgefährtin des Mannes handeln. Die Taten sollen zwischen 2012 und 2017 in der Wohnung der Frau in Iffezheim begangen worden sein. Der Angeklagte hatte sich vor zwei Jahren selbst angezeigt und ist weitgehend geständig.