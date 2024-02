Mutmaßlicher Täter weiter auf der Flucht

Nachdem der Täter Menschen wahllos ohne Waffe angegriffen hatte, ist er mit einem geraubten Auto geflohen. Dabei hat er auch Unfälle verursacht, so die Polizei. Gestern Nachmittag war der Mann in Graben-Neudorf am Bahnhof sowie in und vor einem Supermarkt auf Menschen losgegangen. Dabei wurden vier Menschen verletzt. Laut Polizei musste eine Frau im Krankenhaus behandelt werden, die anderen Opfer seien "eher leicht verletzt". Trotz Großfahndung ist der Täter weiter auf der Flucht. Sein Motiv ist noch völlig unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.