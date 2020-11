Nach einem Streit mit einem lebensgefährlichen Messerstich in Linkenheim-Hochstetten ist der zunächst geflüchtete mutmaßliche Täter festgenommen worden. Der 38-Jährige wurde am Samstag von der Polizei erkannt, als er selbst eine Anzeige wegen einer gegen ihn gerichteten Straftrat erstatten wollte. Er sitzt nur in Untersuchungshaft. Am Donnerstag kam es in einer Asylunterkunft zu einem Streit zwischen zwei Männern. Daraufhin stach der eine dem anderen mit dem Messer in den Bauchbereich. Das Opfer befindet sich nach einer Notoperation inzwischen außer Lebensgefahr.