Tausende Euro Schaden: Mutmaßlicher Schockanrufer in Karlsruhe vor Gericht

Ein 23-jähriger Mann muss sich am Freitag vor dem Landgericht Karlsruhe wegen sogenannter Schockanrufe verantworten. Er soll seine Opfer um Tausende Euro betrogen haben.

Bande soll Frau um 17.000 Euro betrogen haben

In den Telefonaten soll unter anderem behauptet worden sein, ein Angehöriger habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun in Haft. Die Haft könne nur durch die Zahlung einer hohen Kaution abgewendet werden. Auf diese Weise sollen der Angeklagte und seine Komplizen versucht haben, an Bargeld und Wertgegenstände zu kommen.

Eine 13-jährige Verwandte des Angeklagten soll die Beute abgeholt haben. Im März dieses Jahres habe der Angeklagte auf diese Weise von einer Geschädigten in Münsingen (Landkreis Reutlingen) mindestens 17.000 Euro erhalten, so der Vorwurf. Bei Taten in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) und Pirmasens hätten die Geschädigten den Betrug frühzeitig bemerkt, so die Staatsanwaltschaft.

Für die Verhandlung vor dem Karlsruher Landgericht sind drei Verhandlungstage angesetzt.