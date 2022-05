Mutmaßlicher Internetbetrüger in U-Haft

Ein mutmaßlicher Internetbetrüger aus Graben Neudorf ist am Wochenende auf Antrag der Karlsruher Staatsanwaltschaft in U-Haft genommen worden. Der 29-Jährige soll über Monate hinweg Produkte unter einem falschen Namen auf Rechnung bestellt haben, ohne sie zu bezahlen. Die Kripo Bruchsal geht von mindestens 120 Fällen aus. Der Schaden liegt bei über zehntausend Euro. Der Mann war am Freitag beim Abholen von Waren festgenommen worden. Bei Onlinehändlern hatte er offenbar falsche Personalien angegeben und mehrere Konten auf unterschiedliche Namen eingerichtet. Über viele Monate hinweg ließ er sich so vor allem Elektroartikel, aber auch Kleidung, Mobiliar und Spielzeug zusenden, ohne die Rechnungen zu begleichen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gewerbsmäßigen Warenkreditbetrug und Urkundenfälschung vor.