Mutmaßlicher Einbrecher bricht tot zusammen

In Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ist am Freitagvormittag ein mutmaßlicher Einbrecher nach seiner Tat gestorben. Laut Polizei war er auf einem Parkplatz bewusstlos zusammen gebrochen. Mit einem Hammer soll sich der Mann in den frühen Morgenstunden Zutritt zu einer Espressobar beim Bruchsaler Bahnhof verschafft haben. Dort soll er eine Geldkassette aus einem Spielautomaten entwendet haben. Dabei wurde er offenbar von einem Zeugen beobachtet, der ihn später auf dem Parkplatz zur Rede stellte. Es kam zu einem Gerangel in dessen Folge der Mann zusammenbrach. Er starb wenig später im Krankenhaus. Die genaue Todesursache ist noch unklar.