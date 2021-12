Beamte der Bundespolizei haben am Freitagmittag am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in Rheinmünster (Landkreis Rastatt) einen mutmaßlichen Drogenhändler verhaftet. Gegen den 40-Jährigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen mehreren Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach richterlicher Vorführung wurde er am Samstag ins Gefängnis gebracht.