Die Polizei hat einen 19-Jährigen gefasst, der unter dringendem Tatverdacht steht, in Karlsruhe einen 20-Jährigen schwer am Kopf verletzt zu haben. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe soll der Beschuldigte im Juli den 20-Jährigen mit einer Glasflasche niedergeschlagen haben, das Opfer erlitt dabei ein offenes Schädel-Hirn-Trauma. Offenbar war eine Gruppe, darunter der Tatverdächtige, mit dem Opfer in Streit geraten, woraus sich eine Schlägerei entwickelte.