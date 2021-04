In Karlsruhe sind zwei mutmaßliche Betrüger vorläufig festgenommen worden. Laut Polizei gaben sich die beiden 29-Jährigen an einer Wohnung als Mitarbeiter eines Kabelanbieters aus und boten vermeintlich günstige Verträge an. Ein aufmerksamer Nachbar verständigte die Polizei. Bei der Überprüfung der Beschuldigten stellte sich heraus, dass beide bereits wegen weiterer Betrugsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten waren.