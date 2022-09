Bei den "Muslimischen Kulturtagen" wollen die Veranstalter mit Stereotypen aufräumen und mehr das wirkliche Leben der Menschen zeigen. Fast zwei Wochen Programm ist in Karlsruhe geplant.

Vorträge, Workshops, Lesungen, Kochkurse, Konzerte und und und: Das Programm der Karlsruher "Muslimischen Kulturtage" ist bunt und das soll es auch ganz bewusst sein. Damit wollen die Veranstalter, so sagen sie selbst, möglichst viele Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten ansprechen.

Buntes Programm zum Mitmachen geplant

Auftakt der Kulturtage ist die Eröffnung der Ausstellung "Moscheen in Europa" am 30. September um 17:30 Uhr im Bürgersaal des Karlsruher Rathauses durch Meri Uhrlig, die Integrationsbeauftragte der Stadt Karlsruhe. Die Ausstellung zeigt eine Fotografie-Dokumentation des deutsch-dänischen Fotografen Ahmed Eckhard Krausen. Er hat auf seinen Reisen Moscheen in Europa in 32 Bildern festgehalten. Laut Veranstalter wollte er damit die Vielfältigkeit der islamischen Gotteshäuser und ihre tiefe Verwurzelung in der europäischen Geschichte zeigen.

In der anschließenden Eröffnungsveranstaltung wird neben Oberbürgermeister Frank Mentrup auch der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff erwartet. Für den Deutschsprachigen Muslimkreis Karlsruhe ist Wulff ein wichtiger Teil des Abends. Er habe sich damals mit seiner Aussage „Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland“ positioniert und würde sich auch seitdem gegen die pauschale Abwertung von Religionsgemeinschaften und Religionen in Deutschland aussprechen.

„Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.“

Nach der Eröffnung gibt es in Karlsruhe fast zwei Wochen Veranstaltungen. Unter anderem Stadtführungen am Sonntag, den 02.10.2022 und dem 09.10.2022. Dabei soll es um die Frage gehen: Wo und wie leben Musliminnen und Muslime in Karlsruhe? Wie funktioniert muslimisches Leben in Karlsruhe überhaupt? In einer der Touren soll die Stadt per GeoGuessr, also einer Art Online-Schnitzeljagd kennengelernt werden.

Deutschsprachiger Muslimkreis Karlsruhe



Auch eine Kochshow wurde organisiert. Fernsehmoderatorin und Köchin Malekeh Jazmati und der Karlsruher Kultur-Bürgermeister Albert Käuflein bringen die syrische Küche in die Fächerstadt. Malekeh Jazmati erzählt während der Veranstaltung nicht nur von ihren liebsten Gerichten, sondern auch von ihrer Vergangenheit: Sie floh mit ihrer Familie von Syrien nach Deutschland. Inzwischen betreibt sie bei Berlin-Neukölln ihr eigenes Restaurant.

Passend zur Kochshow gibt es auch einen Kochworkshop mit Marium Saif: Pakistanische Küche ist in diesem Jahr das Thema. Außerdem gibt es auch noch den Kunstworkshop, bei dem am Ende ein eigener Comic entstehen soll.

Deutschsprachiger Muslimkreis Karlsruhe

Ziel: Zusammenleben fördern

Ziel der Kulturtage sei es, Einblicke in das muslimische Leben zu geben und das friedliche Zusammenleben in der Stadt zu fördern, so die Organisatoren von der Karlsruher Muslimgemeinde. Die Kulturtage enden am 9. Oktober.

Das ganze Programm kann auf der Internetseite des Deutschsprachigen Muslimkreis Karlsruhe nachgelesen werden. Alle Veranstaltungen sind kostenlos, eine Voranmeldung über die Internetseite ist aber erforderlich.