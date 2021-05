Wegen der Corona-Pandemie findet der Internationale Museumstag in der Region in diesem Jahr digital statt. Im Naturkundemuseum in Karlsruhe und im Baden-Badener Stadtmuseum gibt es am Sonntag vielfältige Online-Angebote.

So bietet das Karlsruher Naturkundemuseum drei digitale Führungen an, die Einblicke in verschiedene Ausstellungsbereiche ermöglichen. Unter anderem geht es dabei um die Entstehung der Oberrheinischen Tiefebene und die Mineralien in diesem Grabenbruch. Ein Reliefmodell des Oberrheingrabens veranschaulicht den Besuchern die geologischen Besonderheiten. Ein weiteres Online-Angebot des Museums behandelt tierische Baumeister wie Biber und Blattschneiderameisen. Reliefmodell des Oberrheingrabens Naturkundemuseum Karlsruhe Von der Römerzeit zum Kurbad Ebenfalls dabei beim mittlerweile 44. Museumstag ist das Stadtmuseum in Baden-Baden. Auf der Homepage lädt das Haus zu einem virtuellen Rundgang ein. Dabei kann man sich durch die einzelnen Abteilungen der Dauerausstellung navigieren. Die virtuellen Besucher erhalten so Informationen über die mehr als 2.000-jährige Geschichte von Baden-Baden von seinen Anfängen in der Römerzeit bis zum Aufstieg zum Weltbad im 19. Jahrhundert. Zudem veranstaltet das Stadtmuseum am Museumstag ein Gewinnspiel. Den Gewinnern winken Freikarten für das Museum.