Museumstag und Museumsnacht: Museen in der Region locken Besucher nicht nur nach Pforzheim

In Pforzheim dreht sich am Wochenende alles um die Kultur. Am Samstag startet dort die Museumsnacht, am Sonntag gibt es in der Region auch mehrere Aktionen zum Internationalen Museumstag.

In Pforzheim startet das Kultur-Wochenende bereits am Samstag mit der Museumsnacht. Insgesamt 17 Museen sind am Samstag in Pforzheim dabei. Im Stadtmuseum beispielsweise können Besucherinnen und Besucher von 17 bis 23 Uhr unter anderem das historische Handwerk des Goldschmiedens kennenlernen. Das Kulturhaus Osterfeld zeigt mit der Sonderausstellung "Disc-Over" eine Hommage an die Schallplatte.

Ausgedienter Fiat Multipla wird zur begehbaren Sauna

Eine begehbare Skulptur der besonderen Art erwartet Besucher und Besucherinnen mit dem Kunstwerk "Saunra" des Künstlers David Bernstein. Ein Fiat Multipla, laut Künstler "das hässlichste Auto der Welt" kann von Besuchern mit einem Sauna-Gang aktiviert werden. Dieser Multipla verwandelt dann sich vom Auto in eine Sauna. Bei diesem Sauna-Gang auf vier Rädern hört dann die Musik von Sun Ra, dem kosmischen Afro-Futuristen. Anmeldungen sind über die Internetseite der Ornamenta buchbar, Sauna-Kleidung also nicht vergessen.

Wie die Grenzen innerhalb unserer Region verschwimmen sollen, das wollen die Kuratoren der Ornamenta 2024 zeigen - mit der Ausstellung "Ornamenta Transferium 2022" im Stadtmuseum.

Geöffnet ist am Wochenende auch das Gasometer in Pforzheim, hier tauchen Besucher ein in das Great Barrier Reef als 360-Grad-Panorama-Kunstwerk von Yadegar Asisi. Als musikalische Begleitung präsentiert der Pforzheimer Folkclub Prisma die Band "Banjo Buddies".

Besuchermagnet das ist 360-Grad-Panorama des Great Barrier Reef im Gasometer in Pforzheim. Pressestelle c.asisi

Alle Veranstaltungen der Museumsnacht in Pforzheim im Überblick gibt es auf der Internetseite der Stadt Pforzheim und im Programmflyer zur Museumsnacht.

Auf Museumsnacht folgt Internationaler Museumstag

Auf die Museumsnacht in Pforzheim folgt dann am Sonntag der Internationale Museumstag. Zu diesem weltweiten Aktionstag gibt es in der Region mehrere Aktionen. Konnten im vergangenen Jahr viele Museen und Galerien zwischen Pforzheim und Baden-Baden ihre Kunst wegen der Corona-Pandemie nur virtuell zeigen, können die Museen in diesem Jahr ihre Ausstellungen am Internationalen Museumstag für Besucherinnen und Besucher wieder in Präsenz öffnen.

Ganz viel Zeit für Kultur bietet der Internationale Museumstag am Sonntag in der Region. SWR

Besondere Expeditionsfahrzeuge im Unimog-Museum in Gaggenau

Das Unimog-Museum in Gaggenau (Kreis Rastatt) öffnet seine Pforten. Highlight der Sonderausstellung ist dort unter anderem der sogenannte U 5023. Mit diesem speziellen Unimog-Fahrzeug war ein Expeditionsteam in den chilenischen Anden unterwegs. Von dieser Expedition und anderen spannenden und aufregenden Einsätzen des Unimog in den Bergen wird Museumsleiterin Hildegard Knoop um 11:30 Uhr und um 14:30 Uhr in offenen, kostenlosen Führungen erzählen. Der Eintritt in das Museum ist frei.

Starke Frauen aus dem Jugendstil im Badischen Landesmuseum

Auch in Karlsruhe im Badischen Landesmuseum erwarten Kultur-Interessierte am Internationalen Museumstag zahlreiche Angebote. So gibt es unter anderem Führungen durch die Ausstellung "Göttinnen des Jugendstils". Die Sammlung zeigt mystische Frauengestalten, von Fabelwesen bevölkerte Naturlandschaften, florale Ornamente und warme Farbtöne.

"Das Mädchen mit blaugrünen Augen" von Julie Wolfthorn, das Kunstwerk entstand um 1899. Don Tuttle Bild in Detailansicht öffnen Umschlag für die Zeitschrift "Ver sacrum" von Koloman Moser aus dem Jahr 1899. Stephan van der Linden Bild in Detailansicht öffnen Blick auf "Flora" von Karl Kornhas entstand 1897. Uli Deck Bild in Detailansicht öffnen Jugenstil auf dem Teppich: Hier ein so gennanter Wirkteppich der Künstler Sir Edward Burne-Jones und William Morris. Es zeigt "Der Pilger im Garten oder das Herz der Rose". Th. Goldschmidt Bild in Detailansicht öffnen Eine typische Jugendstil-Abbildung von Alfons Mucha: sein Zyklus "Les fleurs". Peter Gaul Bild in Detailansicht öffnen

Im Stadtmuseum im Prinz-Max-Palais dreht sich alles um die Sonderausstellung "Karlsruhe im Fokus. Fotografische Impressionen aus den 1970er bis 1990er Jahren von Adelheid Heine-Stillmark, Walter Schnebele und Dietmar Hamel". Die Schau zeigt rund 400 aus Karlsruhe stammende Fotografien, die unterschiedliche und mitunter ungewöhnliche Blickwinkel auf Gebäude, Ereignisse und das Leben in der Fächerstadt eröffnen. Der Eintritt in das Museum ist kostenlos.

Live-Führung in 360-Grad-Ansicht durch die Kunsthalle

Im Museum für Literatur steht am Sonntag ab 11 Uhr eine Führung mit Dr. Franz Littmann auf dem Programm. Dabei trifft Goethe bei einem Besuch in Karlsruhe Johann Peter Hebel, Baumeister Friedrich Weinbrenner und den Botaniker Karl Christian Gmelin.

Die Kunsthalle in Karlsruhe lädt am Sonntag zu einer Live-Führung durch die 360-Grad-Umgebung des Museums ein. Sie öffnet also virtuell ihre Pforten, denn aktuell ist die Kunsthalle wegen Sanierung geschlossen. Passend zum diesjährigen Motto "The Power of Museums" werden in der Live-Führung durch die virtuelle Kunsthalle neue Perspektiven auf die Architektur, die Geschichte sowie ausgewählte Kunstwerke eröffnet. Zudem wird der Blick in Bereiche ermöglicht, die der Öffentlichkeit sonst verschlossen bleiben müssen. Über einen Chat können die Teilnehmenden mit den Mitarbeiterinnen der Kunsthalle in den Austausch treten und Fragen stellen.