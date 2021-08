Das Museum LA8 in der Lichtentaler Allee in Baden-Baden wird auch in Zukunft weiter bestehen. Dies teilte die Grenke-Stiftung gegenüber dem SWR mit.

Nach der überraschenden Kündigung des bisherigen Direktors Matthias Winzen und seines Teams, waren Gerüchte über ein mögliches Ende für das Museum aufgekommen. Dies dementierte Stiftungsvorstand Moritz Grenke. "Wir haben vor, das Museum weiter zu betreiben", versicherte er. Für die genaue Ausrichtung müssten Ideen entwickelt, diese seien noch nicht spruchreif. Dann solle eine Direktion gesucht werden. Bis zum geplanten Ende der Schau "Schön und gefährlich" Ende Februar 2022 solle der Betrieb für Besucher wie gewohnt weitergehen. Das Museum LA8 in Baden-Baden macht weiter SWR Das Museum werde dann nach der aktuellen Ausstellung eine kreative Pause einlegen. Danach werde man sich über eine Neuausrichtung Gedanken machen. Auswirkungen auf das im selben Gebäude untergebrachte Schachzentrum und ein Restaurant gebe es ebenfalls nicht, so Grenke weiter. Die Wechselwirkung von Kunst und Technik Das Museum LA8 ist einzigartig innerhalb der Museumslandschaft Deutschlands. Es zeigt die Wechselwirkungen von Kunst und Technik im 19. Jahrhundert. Thematisch geht es um Bereiche wie die Fotografie, das Nebeneinander von Telepathie und Telefonie, die frühen visuellen Massenmedien, die ersten Touristen, das Papiergeld, aber auch soziale "Erfindungen", wie die Kindheit, die Kleinfamilie oder die Schulpflicht. Das Museum ist Teil des Kulturzentrums LA8 der Grenke-Stiftung im historischen Anwesen an der "Museumsmeile", der Lichtentaler Allee.