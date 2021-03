Die Museen in Karlsruhe und Baden-Baden bereiten sich auf die Wiedereröffnung nach dem Corona-Lockdown vor. „Wir sind bereit, sehr zeitnah wieder aufzumachen“, so eine Sprecherin der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Auch das Badische Landesmuseum plant, die Tore am 16. März zu öffnen. Das Museum Frieder Burda in Baden-Baden will am 27. März wieder aufmachen.