Die "Murgleiter" im Nordschwarzwald hat den dritten Platz beim Wettbewerb um Deutschlands schönste Wanderwege belegt. Sie ist 110 Kilometer lang, beginnt in Gaggenau und endet auf dem Schliffkopf.

Im Auftrag der Fachzeitschrift "Wandermagazin" hatten knapp 21.000 Wanderfreunde abgestimmt, wie das Landratsamt Rastatt mitteilte. Bei den Mehrtagestouren kam der Premium-Fernwanderweg "Murgleiter" auf Platz drei. Er ist in fünf Etappen unterteilt, auf denen insgesamt 3.800 Meter Aufstieg zu bewältigen sind.

Startpunkt ist das Unimog-Museum in Gaggenau. Der Weg führt weiter über den Baden-Badener Hausberg Merkur in die Papiermacherstadt Gernsbach. Dann geht es vorbei an Weisenbach und durch den historischen Fachwerkort Forbach bis nach Baiersbronn hinauf zum 1.055 Meter hohen Schliffkopf.

Grandiose Ausblicke auf der "Murgleiter"

Die vor 13 Jahren konzipierte und stetig weiterentwickelte Strecke ist abwechslungsreich, lückenlos in beide Richtungen ausgewiesen und bietet zahlreiche grandiose Ausblicke und andere spannende Highlights, so das Landratsamt Rastatt.

Immer wieder herrliche Ausblicke bietet der Wanderweg "Murgleiter" von Gaggenau über Forbach zum Schliffkopf. Pressestelle Schwarzwald Tourismus GmbH

Patrick Schreib, Tourismusdirektor von Baiersbronn, betont: "Für uns war es enorm wichtig trotz Lockdown und zeitweise geschlossener Hotels am Wettbewerb teilzunehmen. Allein die Nominierung und der jetzt erreichte dritte Platz sind eine tolle Werbung für unsere Region."

"Die Murgleiter gehört zu den am besten zertifizierten Wanderwegen in Deutschland."

Thorsten Hauck freut sich über die Bronzemedaille und betont: "Der Titel als drittschönster Wanderweg Deutschlands bestätigt eindrücklich, welches Juwel wir unseren Gästen und Einheimischen hier anbieten können."